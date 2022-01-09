В Госдуме отреагировали на возможный бойкот фанатами дерби «Спартак» — ЦСКА

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте фанатами московских ЦСКА и «Спартака» дерби из-за введения закона о Fan ID.

Напомним, встреча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА состоится 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Закон может и подписали, но еще рано бойкотировать. Нужно договариваться. Пусть выходят на правительство, свою футбольную федерацию, чтобы обсудить все условия. В моем понимании паспорт болельщика введен для того, чтобы мы под каждый турнир не принимали новый закон. Так было всегда.

Введение Fan ID будет зависеть от самих болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения Fan ID», — приводит слова депутата «СЭ».

Ранее сообщалась, что президент России Владимир Путин подписал закон о введение электронных паспортов для спортивных болельщиков.

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.