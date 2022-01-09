Логинов высказался об упущенной победе в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, 29-летний биатлонист пришел к финишу пятым. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

В спринте 7 января Логинов одержал победу.

«Сейчас ощущения, что этап прошел очень хорошо. Конечно, этому рад. Есть легкое чувство неудовлетворения, потому что сегодня была относительно простая гонка в начале, а потом так сложилось. Но это опыт, увы.

Мы хорошо провели новогодний сбор, очень продуктивный. Мне было обидно, что в декабре не хватало чуть-чуть, в каждой гонке можно было бороться за медали, но не хватало. Рад, что сейчас идет реализация.

Сегодня был тяжелый ветер. Но даже так скажу – мне отчасти повезло работать на первой установке, там ветер другой. Но... не справился. Это в любом случае ошибки, которые в моем спортивном возрасте уже нельзя допускать», – приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление Александра Логинова в гонке преследования.