Драчев рассказал об основной ошибке Логинова в гонке преследования

Двукратный призер Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал выступление Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, Логинов пришел к финишу пятым. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.

«Вот это и есть биатлон, когда человек может выигрывать почти минуту до последнего рубежа. Биатлон заканчивается на последнем выстреле.

Логинов прекрасно справился с лежкой, первая стойка не получилась. Александр начал валиться вперед — это большая ошибка, когда он стрелял, падая. Так бывает: шел с огромным преимуществом, но не удержал победу.

Работать в Оберхофе психологически тяжело, там всегда сложнейшие погодные условия. Логинов хорошо бежит спринт, но часто бывает, что на последнем рубеже чего-то не хватает: то ли психологической устойчивости, то ли стремление победить захватывает», — цитирует Драчева «Чемпионат.com».

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлониста Александра Логинова в гонке преследования.