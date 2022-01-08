Стали известны победители «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов стали победителями телепроекта «Ледниковый период».

Пара стала лучшей по мнению жюри, получив девять баллов. Еще шесть баллов дуэту отдали зрители.

Всего один балл уступили победителям олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников. И жюри, и зрители дали им по семь баллов (в сумме 14).

Третье место заняли сразу три пары. Среди них лидеры зрительского голосования двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин, призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Александр Энберт и актриса Агата Муцениеце, чемпионка мира Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев. Все они в сумме набрали по 13 баллов.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательный проект, в котором звезды шоу-бизнеса пробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами.

Ранее Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали, что их бесит в проекте «Ледниковый период».

«Бесит, что нас держат в рабстве. Мы ведь дети. Все эти взрослые дядьки пашут-пашут, они умеют, им лет по 30. А мы — 19-летние ребята, которые хотят иногда отдыхать. Авербух все равно нас держит в плену», — сказал Милохин.