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Овечкин обогнал Йокинена по сыгранным матчам в НХЛ

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Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Сент-Луис Блюз» (1:5).

36-летний россиянин провел 1232-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю нападающий превзошел результат финского форварда Олли Йокинена (1231), благодаря чему вышел на 101-е место за карьеру в Лиге. Капитан столичной команды также повторил достижение Дино Сиссарелли. Теперь ближайшей целью для Овечкина является результат Стива Томаса (1235).

Всего в этом сезоне Овечкин провел 35 матчей, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 26 голевыми передачами.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, забросив 754 шайбы в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил худшую безрезультативную серию в текущем сезоне.

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Хоккей. НХЛ
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