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«Зенит» объявил о досрочном разрыве контакта со своим футболистом

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РИА Новости

Защитник Эмануэль Маммана досрочно покидает «Зенит», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Аргентинец перешел в петербургский клуб летом 2017 года. За это время он дважды выиграл чемпионат и Кубок России.

В последние два сезона выступал за «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне в составе южного клуба он принял участие в четырех встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мамманы составляет €2 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды перешел в «Астон Виллу».

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Футбол. Чемпионат России
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