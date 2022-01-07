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Кучеров в первом матче после травмы набрал два очка и помог «Тампе» победить «Калгари»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала уверенную победу над «Калгари Флэймз» со счетом 4:1.

Счет в мачте был открыт лишь в середине второго периода после заброшенной шайбы форварда «Тампы» Кори Перри. В начале третьей двадцатиминутки канадец Брейден Пойнт укрепил преимущество «Лайтнинг». Утроил отрыв своей команды Ондржей Палат. Отметим, что во второй и третьей шайбе принял участие российский нападающий Никита Кучеров, который был травмирован с начала сезона. В первом же матче после травмы россиянин сделал две результативные передачи. Алекс Киллорн сделал счет 4:0. Единственную шайбу в составе «Калгари» забросил Диллон Дюбе.

После 36 сыгранных матчей «Тампа-Бэй» располагается на первой строчке в Восточной конференции, набрав 51 очко. «Калгари» с 40 баллами занимает седьмую позицию в Западной конференции.

Ранее «Тампа-Бэй» проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Хоккей. НХЛ
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