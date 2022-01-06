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Арвеладзе отреагировал на новость о том, что он может стать тренером «Краснодара»

Арвеладзе: мне было бы интересно поработать в «Краснодаре»

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РИА Новости

Грузинский специалист Шота Арвеладзе отреагировал на новость о том, что он может стать новым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», передает «РБК-Спорт».

«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» — хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — сказал Арвеладзе.

Последним местом работы Арвеладзе был узбекским «Пахтакор», с которым он дважды становился чемпионом страны. Также Арвеладзе возглавлял турецкие «Касымпашу», «Трабзонспор» и «Кайcериспор».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) южане занимают пятое место, набрав 29 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов или экс-наставник «быков» Мурад Мусаев могут возглавить «Краснодар».

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Футбол. Чемпионат России
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