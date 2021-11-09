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Медведева: если Милохин будет выступать в НХЛ, мне придется комментировать

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danya_milokhin/Instagram

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, выступающая на «Ледниковом периоде» в паре с тиктокером Даней Милохиным, после проката рассказала о своем дебюте в качестве ведущей «Матч ТВ». Слова Медведевой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как оценю этот опыт? Мне было комфортно. У меня есть суфлер. И словарный запас, который показывается на суфлере (смеется). Это очень удобно. Самое главное — привыкнуть переключаться с камеры на камеру в правильное время. Надеюсь, что еще будут интеграции с «Матч ТВ». Я хочу, мне нравится», — сказала Медведева.

Также фигуристка ответила на вопрос, планирует ли она глубже изучать футбол и хоккей, чтобы освещать их на «Матч ТВ».

«Это очень сложно. Игровые виды спорта для меня — какие-то дебри», — ответила Медведева.

«Потом будешь хоккей комментировать со мной», — пошутил Милохин.

«Придется, да. Если Даня наметит пойти в НХЛ, придется мне комментировать еще и хоккей, — сказала Медведева. — Честно говорю, игровые виды спорта для меня — сложная тема. Если нужно будет разобраться, разберусь. Но пока что не слежу, сохраняю нейтралитет. На вопрос «За кого болеешь» пока не смогу ответить».

Ранее Алина Загитова заявила, что у Милохина «тряслись ноги» во время проката с Медведевой.

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