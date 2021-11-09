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Глейхенгауз пожелал Медведевой победить в «Ледниковом периоде»

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Пресс-служба Первого канала

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мыслями об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период», передает Sport24.

Глейхенгауз признался, что видит только небольшие кусочки различных выступлений фигуристок.

«Сейчас настолько плотный график с программами, перестановками и показательными номерами, что на это не хватает времени. Жене желаю победы в «Ледниковом периоде». Алина уже выиграла все, ведет шоу, там нельзя выиграть. Разве что у Ягудина», — заявил он.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса. На шоу «Ледниковый период фигуристка выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.

Загитова, выигравшая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при, заявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она занята в различных ледовых шоу, а также выступает в роли ведущей в программе «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что канадский тренер Брайан Орсер рассказал о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

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