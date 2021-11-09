Бельгийка Хендрикс обратилась к Щербаковой с пожеланиями

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обратилась к россиянке Анне Щербаковой после выступления на этапе Гран-при Италии.

Бельгийка написала комментарий под постом в Instagram, который выложила Щербакова после завершения соревнований в Турине, поблагодарив тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«Ты замечательный человек! Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона, ты этого достойна! Спасибо тебе за прекрасные воспоминания в этот уик-энд!» — прокомментировала запись Хендрикс.

Щербакова не оставила без внимания это послание.

«Спасибо. Я тоже желаю тебе всего наилучшего на будущих соревнованиях», — ответила она.

После короткой программы Щербакова занимала третье место, набрав 71,73 балла. В произвольной она получила 165,05 балла и заняла итоговое первое место. Хендрикс короткую программу выиграла, однако по итогам произвольной опустилась на третье место, уступив не только Щербаковой, но и еще одной россиянке — Майе Хромых.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис высказался о выступлении российской фигуристки Анны Щербаковой на третьем этапе Гран-при в Италии.