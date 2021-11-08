Игрок «Зенита» Клаудиньо извинился перед футболистом «Урала» за грубый фол

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о своем удалении в матче 14-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

«Фол в эпизоде с Адамовым с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было мое первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Встреча между «Уралом» и «Зенитом», прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

После 14 туров подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 11 очками расположился на последнем месте.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результат матча между «Уралом» и «Зенитом».