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Билялетдинов: «Локомотив» в матче со «Спартаком» упустил победу

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался в беседе с «Газетой.Ru» об итогах матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Локомотивом».

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

«Не могу сказать, что мне кто-то по игре очень сильно понравился. Некоторые футболисты нестабильны: кто-то показывает удачную игру, а затем показывает неудачную. Так, чтобы у кого-то был виден запал, не могу сказать. «Локомотив», несомненно, упустил победу.

Сами виноваты — во втором тайме, наверное, не ожидали такой игры от «Спартака», не смогли ухватить нить игры. «Спартак» был прижат к своим воротам, а затем вышел и сравнял счет. В этом плане красно-белые порадовали. А «железнодорожники», имея одного лишнего игрока, растеряли преимущество. Не смогли засушить счет и довести игру до победы», — сказал Билялетдинов.

После 14 туров РПЛ «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении спортивной карьеры.

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Футбол. Чемпионат России
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