Российский хоккеист забросил шайбу броском с нулевого угла в матче НХЛ

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Вегас Голден Найтс». Закончился второй период, хозяева ведут со счетом 4:1. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В середине второго периода отличиться удалось российскому нападающему «Детройта» Владиславу Наместникову. 28-летний хоккеист получил передачу от одноклубника Митчелла Стивенса из-за ворот и бросил с нулевого угла. Шайба пролетела под мышкой у вратаря гостей Леона Броссуа.

В сезоне 2021/22 Наместников сыграл за «Детройт» в 13 матчах, в которых набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Калгари Флэймз» (0:6).

Форвард прервал результативную серию из четырех матчей подряд. У 30-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 12 матчах при полезности «минус 6».