Болельщика госпитализировали после матча между «Спартаком» и «Локомотивом»

Одному из болельщиков стало плохо на стадионе после матча 14-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив», сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, врачи оказали зрителю первую помощь, после чего на носилках доставили до машины скорой помощи и госпитализировали.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что болельщики стамбульского «Галатасарая» напали на фанатов московского «Локомотива» во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).