Бубнов назвал фаворита дерби «Спартак» — «Локомотив»

Бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Локомотивом», передает Sportbox.

«Локомотив» идет значительно выше и выглядит предпочтительнее «Спартака», играя в быстрый агрессивный футбол», — сказал Бубнов.

Встреча состоится 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблицы чемпионата России подопечные Руя Витории занимают девятое место, набрав 18 очков. Красно-зеленые располагаются на четвертой строчке, имея в активе 24 балла.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что не имеет желания возглавить московский «Спартак».

«Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке». Со мной руководство клуба переговоры никогда не вели, поэтому бессмысленно дальше обсуждать», — сказал Виллаш-Боаш.