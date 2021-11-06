Нигматуллин высказался о требовании «Галатасарая» устроить переигровку с «Локомотивом»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал инцидент в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1), после которого турецкая команда потребовала присудить ей победу, либо устроить переигровку. Слова Нигматуллина передает «Спорт-Экспресс».

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

«Результативные ошибки арбитров во время матчей никогда не приводят к переигровке. Желтую карточку обязательно нужно аннулировать. Не вижу здесь справедливости, за двадцать лет регламент стал проработаннее. Эта ситуация не должна привести к переигровке. Живоглядову нужно было напомнить судье, что показано две желтые карточки, и ни к чему это бы не привело», — сказал Нигматуллин.

Ранее российский судья Игорь Федотов заявил, что оснований для переигровки нет.