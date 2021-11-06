Игрок «Динамо» рассказал о нападках со стороны фанатов «Спартака»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски заявил, что подвергся нападкам со стороны болельщиков столичного «Спартака».

Футболист отметил, что причиной гнева фанатов красно-белых стали слова поддержки в адрес варшавской «Легии» перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

«Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию. Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать», — цитирует Шиманьски «Матч ТВ».

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась победой польской команды со счетом 1:0.

Ранее фанаты «Спартака» на матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать московский клуб.

Также болельщики перед началом встречи вывесили баннер с напоминанием о разгромном поражении от «Зенита» (1:7).

«Наша сила — любовь к родному клубу. Безвольным в нем не место», — написали болельщики на баннере.