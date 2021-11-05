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В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб возглавит экс-тренер «Милана»

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Tuttosport

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что красно-белых может возглавить экс-тренер итальянского «Милана» Дженарро Гаттузо, передает «Чемпионат.com».

«Главный тренер «Спартака» — Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами. Команда спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», — сказал Зеленов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал о судьбе главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

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Футбол. Чемпионат России
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