Смородская заявила, что не будет извиняться за слова о «Спартаке»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не будет извиняться за то, что назвала «Спартак» расистским клубом, передает «РБ Спорт».

«Пусть «Спартак» передает в суд. Что я могу сказать. Нет, я не хочу извиняться», — сказала Смородская.

Напомним, Смородской не понравилось то, что игроки «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против английского «Лестера».

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — сказала Смородская.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.