Смородская назвала «Спартак» расистским клубом

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала игроков столичного «Спартака» за то, что они не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против английского «Тоттенхэма», передает Sport24.

«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — сказала Смородская.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что игроку московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву надо давать больше игрового времени.