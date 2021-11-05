Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии

В «Спартаке» ответили Смородской на обвинения клуба в расизме 20:12

Смородская назвала «Спартак» расистским клубом 20:00

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