Кафельников не верит в выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» (1:1), передает «РБ Спорт».

«Поставить Селихова — это решение тренера. В голе «Лестера» виновата вся команда. Хорошо, что добились результата. Вся команда забивала и пропускала. Я не думаю, что есть шансы выйти в плей-офф», — сказал Кафельников.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал ключевой момент матча московского «Спартака» с «Лестером» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.