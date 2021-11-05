Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Троицкий сравнил новые песни группы ABBA с выстиранным бельем 17:06
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни 17:05
В Петербурге хотят отозвать QR-код у нарушившего режим нерабочих дней ТЮЗа 17:00
В Екатеринбурге кассирша ударила покупательницу по лицу из-за отсутствия QR-кода 16:55
В Москве неизвестный на электросамокате наехал на 77-летнюю женщину 16:47
Экс-тренер «Спартака» Каррера отказал в сотрудничестве клубу РПЛ 16:45
В Мадриде полицейские застрелили африканца, угрожавшего прохожим ножом 16:44
В посольстве РФ в Германии прокомментировали «спекуляции» СМИ... 16:34
Агент Трабукки: «Спартак» ищет тренера на замену Витории 16:34
Oxxxymiron выпустил клип о буднях рептилоида 16:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Мостовой предположил, что у игрока «Спартака» конфликт с Виторией

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что игроку московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву надо давать больше игрового времени, передает Sport24.

«Не исключаю, что у него какой-то конфликт с Виторией. Мне непонятно, почему такой нужный игрок сидит в запасе. Когда и Мозес, и Промес здоровы, тяжело найти всем применение. Но здесь кажется не все так просто», — сказал Мостовой.

В матче 4 тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате в матче московского «Спартака» с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть