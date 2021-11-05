Мостовой предположил, что у игрока «Спартака» конфликт с Виторией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что игроку московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву надо давать больше игрового времени, передает Sport24.

«Не исключаю, что у него какой-то конфликт с Виторией. Мне непонятно, почему такой нужный игрок сидит в запасе. Когда и Мозес, и Промес здоровы, тяжело найти всем применение. Но здесь кажется не все так просто», — сказал Мостовой.

В матче 4 тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» сыграл вничью с английским «Лестером». Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате в матче московского «Спартака» с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.