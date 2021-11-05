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Каррера рассказал, что нужно Кокорину для возвращения на прежний уровень

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин — центральный нападающий с хорошей техникой и физикой. На него отрицательно повлияла годичная пауза, но он мне нравился, когда я работал в «Спартаке», а он выступал за «Зенит». Кокорин может вернуться на свой уровень. Для этого ему нужно чаще играть и лучше познакомиться с итальянским футболом», — цитирует итальянца Viola News.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Ранее тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине и нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

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Футбол. Чемпионат Италии
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