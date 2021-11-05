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PR-менеджер Болотова: у меня было два мировых контракта — со Смоловым и Овечкиным

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twitter.com/Capitals

PR-менеджер Елена Болотова рассказала, насколько мировым брендам интересно глобальное сотрудничество с российскими спортсменами.

«Интересны ли российские футболисты на иностранных рынках для рекламодателей? У меня был два мировых контракта. Первый — Gillette с Овечкиным. В нем была Россия, СНГ и какая-то часть Европы. И глобальный по наушникам Beats со Смоловым.

Обычно только звезды уровня Роналду успешны и узнаваемы настолько, что могут подписывать контракты с глобальной зоной покрытия. И то, когда тот же производитель шампуней Clear, который рекламирует Роналду, заходит в Россию, он все равно анализирует, кто может быть локальным амбассадором», — приводит слова PR-менеджер Sport24.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

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