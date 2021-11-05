Слуцкая сравнила Валиеву и Туктамышеву

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сравнила Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву.

«Да, с одной стороны нам хочется чаще видеть таких фигуристок, как Елизавета Туктамышева. Взрослое, зрелое, осмысленное катание. Однако не могу сказать, что Камила Валиева в чем-то уступает. Она тоже прекрасно интерпретирует программу. Естественно, в 15 или даже в 19 лет выступить намного проще, чем в 25. Это касается как физической, так и психологической составляющей.

В юном возрасте откатаешь десять раз подряд произвольную программу и даже не заметишь, а в 25 почувствуешь каждое лишнее движение. Но это спорт. Он должен быть интересным, насыщенным и очень «вкусным» для привлечения внимания.

Допустим, в национальную команду будут попадать девушки от 19 лет, которые будут выступать только из-за недопуска более молодых. Кому это будет интересно? Соревноваться должны сильнейшие», — приводит слова Слуцкой RT.

Ранее двукратный олимпийский призер, а ныне тренер Александр Жулин предложил премировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

В ночь на 31 октября Камила Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.