Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гладилин: Селихов столько сидел под Максименко, ему терять нечего 14:02
Слуцкая сравнила Валиеву и Туктамышеву 13:59
На Украине люди ворвались в больницу с требованием дать им кислород 13:48
Фигуристка Щербакова рассказала, без чего не представляет свою жизнь 13:48
Гладилин: «Спартак» добился максимального результата против «Лестера» 13:36
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах России 13:29
На Украине Януковичу предъявили подозрение по делам «евромайдана» 13:23
Появилось видео начала конфликта четверых мужчин и отца с ребенком в Новых... 13:14
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд экс-акционерам... 13:06
Карпин — о лидере сборной Хорватии: Модрич и Модрич, две руки, две ноги, одна... 12:59
Бесплатная ставка 1000 р.

PR-менеджер объяснила отказ Дзюбы от вызова в сборную России

close
100%
Reuters

PR-менеджер Елена Болотова поделилась мнением об отказе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России.

«Дзюба после чемпионата мира привык быть номером один, богом. И в первую очередь потому, что ему такую поддержку оказал Черчесов. Дзюба ехал в национальную команду, зная, что он всегда выйдет в стартовом составе.

Очень тяжело покидать пьедестал. Когда Карпин передает капитанскую повязку разным футболистам, когда его конкурент Смолов в прекрасной форме, у Артема, мне кажется, просто нет уверенности, что он снова будет лидером, что будет играть постоянно. К тому же он такой человек, что ему проще отказаться от конкуренции — грубо говоря, слиться, чем приехать и попытаться вернуть себе прежнее положение.

Его отказ имиджевый провал? Скорее, это показатель человеческих качеств. Такое вот состояние души — если я приеду, то должен быть капитаном. Это от неуверенности в себе и в том, что его ждет. Но когда в критический момент для команды перевешивают личные амбиции, после всех слов о патриотизме и любви к России это смотрится смешно.

Раньше Дзюба говорил о том, что каждый игрок мечтает выступать за национальную команду, а «гимн и честь — не пустые слова». Правду мы сейчас видим. Печально», — приводит слова PR-менеджера Sport24.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Дзюба не был вызван на первый сбор национальной команды, но отказался ехать на второй, заявив, что пока не набрал форму.

Российская команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть