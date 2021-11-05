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Колосков раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Лестером»

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David Klein/Reuters

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате в матче московского «Спартака» с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Лестер» атаковал, «Спартак» оборонялся, и так весь матч. За всю игру всего две-три контратаки в исполнении красно-белых, одна из которых закончилась забитым мячом. Очень робкая игра со стороны «Спартака», которая не красит этот выдающийся в прошлом клуб. Не такой игры я ожидал от «Спартака».

Да, четыре мяча, пропущенные в Москве, настораживали, но это не значит, что нужно полностью отдать инициативу и только отбиваться. Все-таки у «Спартака» опытный состав за исключением, может, двух игроков. Нужно было сыграть посмелее, тогда и результат был бы иной, потому что защитная линия английского клуба не выглядела непроходимой.

Ничья — это хорошо с точки зрения самого результата. Что касается игры, то она пока остается бесперспективной», — приводит слова почетного президента РФС Sport24.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал автора забитого мяча в ворота «Лестера» Виктора Мозеса.

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Футбол. Лига Европы
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