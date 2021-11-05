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Экс-вратарь сборной России назвал ключевой момент матча «Спартака» с «Лестером»

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David Klein/Reuters

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал ключевой момент матча московского «Спартака» с «Лестером» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Момент с пенальти стал ключевым в матче. Селихов достаточно уверенно играл, помогал на выходах, принес очко на выезде. Можно назвать его героем матча.

Главная проблема столичного клуба сейчас — он сам. «Спартак» играет крайне нестабильно, думаю, даже сам Витория не знает, чего ждать от команды в следующих играх. Но «Спартак» сохраняет шансы на евровесну», — приводит слова Нигматуллина РБК.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кого нужно благодарить за ничью с «Лестером».

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Футбол. Лига Европы
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