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Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал игру российского вратаря

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Catalina Fragoso/USA TODAY Sports

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт выразил недовольство игры команды с «Флоридой Пантерз», в том числе раскритиковав выступление российского вратаря Ильи Самсонова. Слова тренера передает NBC Sport.

«Отсутствие Самсонова с первых минут? Нам, вероятно, просто лучше сказать, что у него была проблема. Мне не понравился сценарий матча. Были моменты, которые надо было сделать лучше, в том числе и Самсонову», — сказал Лавиолетт.

Напомним, в составе «Флориды» отличились форвард Александр Браков (дубль), защитники Аарон Экбланд и Брандон Монтор. Победную шайбу в составе «Пантерз» забросил нападающий Ээту Луостаринен.

За «Кэпиталз» забросили шайбы нападающий Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

Таким образом, «Флорида» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав за 10 матчей 19 очков. «Вашингтон» располагается на четвертой позиции, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче хоккеисты столичной команды встретятся с «Филадельфией». Встреча пройдет 7 ноября на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне. «Флорида» в этот же день на своей площадке сыграет с «Каролиной».

Ранее сообщалось, что Александру Овечкину осталось забросить одну шайбу до четвертого места в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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