Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия укрепила свои позиции в рейтинге коэффициентов Союза Европейских ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, в активе великобританской команды 32,700 баллов, что позволило ей оторваться от России, в активе которой 32,082 очка.

На 11 строчке располагается Украина, которая набрала 31,400 очков.

Шотландия набрала 32,700 очка и находится на девятом месте, далее следует Россия — 32,082.

Напомним, на этой неделе «Зенит» в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 2:4, «Локомотив» в Лиге Европы сыграл вничью с «Галатасараем», а «Спартак» разошелся миром с «Лестером» (1:1).

Ранее голкипер московского «Спартака» Александр Селихов, отвечая на вопрос о том, как ему удалось отбить пенальти от форварда «Лестера» Джейми Варди, заявил, что он готовился к 11-метровым ударам от английского клуба с тренером вратарей красно-белых.