«Вашингтон» в результативном матче уступил «Флориде»

«Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счетом 4:5 (ОТ).

В составе «Флориды» отличились форвард Александр Браков (дубль), защитники Аарон Экбланд и Брандон Монтор. Победную шайбу в составе «Пантерз» забросил нападающий Ээту Луостаринен.

За «Кэпиталз» забросили шайбы нападающий Даниэль Спронг, Том Уилсон, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

Таким образом, «Флорида» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав за 10 матчей 19 очков. «Вашингтон» располагается на четвертой позиции, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче хоккеисты столичной команды встретятся с «Филадельфией». Встреча пройдет 7 ноября на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне. «Флорида» в этот же день на своей площадке сыграет с «Каролиной».

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался об игре капитана Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата.