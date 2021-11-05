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Губерниев: Руй Витория узнал, что у него есть вратарь, Кутепов, оказывается, существует

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David Klein/Reuters

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался об игре матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (1:1).

«По Спартаку! Важное! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь… И это не Максименко. Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем и физически хватает минут на 70… Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться… Морально-волевые качества есть и даже далеко копаться не надо. Пациент скорее жив, чем мертв… Вперед, Спартак!» — написал Губерниев.

Напомним, счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позицию, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Ранее Дмитрий Губерниев иронично высказался о переводчике главного тренера красно-белых Руя Витории.

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Футбол. Лига Европы
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