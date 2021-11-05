«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в Лиге Европы

«Спартак» и «Лестер» сыграли вничью в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позицию, набрав пять баллов.

24 ноября «Спартак» дома проведет встречу с итальянским «Наполи». 25 ноября Лестер на своем стадионе примет польскую «Легию».

Лига европы. Четвертый тур.

«Лестер» (Англия) — «Спартак» (Россия) — 1:1.

Голы: 0:1 — Мозес, 51; 1:1 — Амартей, 58.

Ранее московский «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.