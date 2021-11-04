Бывший гендиректор «Ювентуса»: «Зенит» — не соперник достойного уровня

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи высказался о неудачных результатах «старой синьоры» в Серии А, передает ViolaNews.

«Нужно быть осторожными в суждениях. «Зенит» и «Мальме» — не соперники достойного уровня, чтобы делать выводы. Мы поймем, выбрался ли «Ювентус» из кризиса, в матче с «Фиорентиной», — сказал Моджи.

В итальянской Серии А «Ювентус» занимает девятое место, набрав 15 очков.

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

Ранее главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».