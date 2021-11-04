Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Болонье» ответили на вопрос об интересе к форварду сборной... 19:46
Москвичей предупредили о лжекоммунальщиках 19:41
Фигуристка Медведева ответила на вопрос, перейдет ли она в парное катание 19:37
В Раде заявили о сокращении Россией поставок газа на Украину 19:29
В ВОЗ рекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты 19:25
Власти Нью-Йорка предлагают по $100 детям, привившимся от COVID-19 19:17
«Король тигров» сообщил о возможном раке 19:11
Арестованного в США аналитика Данченко обвиняют в даче ложных показаний 19:10
Семиклассница из Москвы забеременела второй раз через 2 месяца после первых... 19:07
Червиченко о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: это затравка... 19:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Бывший гендиректор «Ювентуса»: «Зенит» — не соперник достойного уровня

close
100%
Reuters

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи высказался о неудачных результатах «старой синьоры» в Серии А, передает ViolaNews.

«Нужно быть осторожными в суждениях. «Зенит» и «Мальме» — не соперники достойного уровня, чтобы делать выводы. Мы поймем, выбрался ли «Ювентус» из кризиса, в матче с «Фиорентиной», — сказал Моджи.

В итальянской Серии А «Ювентус» занимает девятое место, набрав 15 очков.

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

Ранее главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть