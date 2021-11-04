Агент Ракицкого: будем искать варианты продолжения карьеры

Вадим Шаблий, агент защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого заявил, что его клиент ждет предложения по продлению контракта от чемпиона России.

«Да, Ярославу все нравится в «Зените», и он ждет предложения от клуба. Но предложения на данный момент нет. Мы будем пытаться страховать игрока и искать варианты для него. Сейчас к Ракицкому большой интерес, он хорошо выглядит. Ярослав ждет разговора о своем будущем в «Зените», — приводит слова РИА «Новости».

Ракицкий пополнил ряды российского клуба зимой 2019 года, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтера». Действующий контракт украинца заканчивается после сезона-2021/22.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 32-летний футболист провел 11 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее Ярослав Ракицкий рассказал, против какого нападающего было наиболее сложно играть.