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Отец гимнастки Крамаренко: у Винер-Усмановой жестко, можно сказать, даже жестоко

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РИА Новости

Дмитрий Крамаренко, отец трехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике среди юниоров Лалы Крамаренко, рассказал о тренировках дочери под руководством главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой.

«Когда что-то идет не так, дочь может всем своим видом показать свое недовольство, в том числе тренеру. Не все знают про эту историю. Ирина Александровна предложила поменять ей личного тренера (Ляйсан Савицкая — «Газета.Ru»), но дочь отказалась. Лала пояснила, что с этим человеком она начинала заниматься, значит, с ним она и пойдет до конца.

Там (у Винер-Усмановой. — «Газета.Ru») очень жестко, можно сказать, даже жестоко. Но ничего не поделать, по-другому медали не завоюешь.

Тяжело справиться с тем, когда тебе ежедневно говорят, что ты никто. Лала стала трехкратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, я пошутил, что она в свои 16 лет, став заслуженным мастером спорта, должна заканчивать с карьерой.

Я как-то спросил после одного из удачных выступлений в Европе, сколько ей дали выходных. Лала ответила: «Пап, мне завтра сразу на тренировку». Первые слова Винер были такими: «Девочка, ты стала чемпионкой, но это уже история. Ты никто и звать тебя никак», — приводит слова отца гимнастки «Матч ТВ».

16-летняя Крамаренко не попала в состав национальной команды для участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также гимнастка не поехала на чемпионат мира, который проходил в октябре в японском Китакюсю.

Ранее сообщалось, что Лала Крамаренко выиграла четыре золотых медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье.

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