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Экс-футболист «Спартака» назвал тренера, который смог бы «вытащить» красно-белых

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Marko Djurica/Reuters

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек считает, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов мог бы помочь московской команде выйти из кризиса. Слова Йиранека передает «Матч ТВ».

«Если взять иностранного специалиста, то, наверное, ему сложно так сразу будет адаптироваться, понять российский менталитет и все, что происходит вокруг команды. Поэтому, наверное, я бы остановился на российском тренере. Кто именно? В голову приходит имя Станислава Черчесова. Думаю, что он смог бы сейчас вытащить команду», — считает Йиранек.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее болельщики «Легии» скандировали кричалку про бывшего главного тренера Станислава Черчесова во время домашнего матча высшего дивизиона чемпионата Польши с «Погонью» (0:2).

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Футбол. Чемпионат России
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