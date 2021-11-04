«Ливерпуль» одержал победу над «Атлетико»

«Ливерпуль» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал уверенную победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0.

На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий английского клуба Диого Жота. Форвард Садио Мане увеличил преимущество своей команды.

На 36-й минуте защитник «Атлетико» получил красную карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию мачта.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал победу во всех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне и занимает первую строчку, набрав 12 очков. «Атлетико» располагается на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Порту». Встреча пройдет 24 ноября в Англии. В этот же день «Атлетико» в следующей игре сыграет с «Миланом».

Лига чемпионов. Четвертый тур

«Ливерпуль» — «Атлетико» (2:0)

Голы: 1:0 — Дота, 13; 2:0 — Мане --31

Ранее мадридский «Реал» стал первым клубом, которому удалось забить 1000 мячей в Лиге чемпионов.