Авербух рассказал о знакомстве с Арзамасовой

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как познакомился с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — сказал Авербух в интервью программе «50 вопросов. Спорт».

Бывший фигурист отметил, что между ними нет пропасти, несмотря на разницу в возрасте.

В 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Стависким, а Авербух был постановщиком программ и главным организатором. После съемок телешоу девушка согласилась принять участие в ледовых спектаклях Авербуха с гастролями по всей России.

20 декабря 2021 года Авербух и Арзамасова расписались в одном из столичных загсов. О рождении сына хореограф сообщил 14 августа.

Ранее Авербух объяснил, почему они с Арзамасовой решили раскрыть детали личной жизни в соцсетях.