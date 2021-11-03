Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сестра обвиненного в насилии Зейна Малика намекнула, что в ссоре виновата Хадид 14:39
Гурбангулы Бердымухамедов восхитился «КамАЗом» 14:38
Суд в Москве смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала 14:37
Власти Курской области продлили нерабочие дни 14:31
Европе пророчат «тепловые волны Люцифера» раз в три года 14:28
Москвичка выстрелила в дворника якобы из-за плохой уборки двора 14:27
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя 14:24
Российские игроки осудили польскую игру за «убийство советских солдат» 14:19
В ДНР предупредили о подготовке Киева к горячей фазе войны 14:18
Стали известны подробности обстрела машины врача ковидной реанимации 14:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Авербух рассказал о знакомстве с Арзамасовой

close
100%
Кадр из видео/@liza_arzamasova/Instagram

Призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как познакомился с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — сказал Авербух в интервью программе «50 вопросов. Спорт».

Бывший фигурист отметил, что между ними нет пропасти, несмотря на разницу в возрасте.

В 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Стависким, а Авербух был постановщиком программ и главным организатором. После съемок телешоу девушка согласилась принять участие в ледовых спектаклях Авербуха с гастролями по всей России.

20 декабря 2021 года Авербух и Арзамасова расписались в одном из столичных загсов. О рождении сына хореограф сообщил 14 августа.

Ранее Авербух объяснил, почему они с Арзамасовой решили раскрыть детали личной жизни в соцсетях.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть