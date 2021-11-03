Экс-арбитр ФИФА раскритиковал судью матча «Ювентус» — «Зенит» за пенальти

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев раскритиковал судью матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».

На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, который не сумел реализовать нападающий Пауло Дибала. Из-за того, что игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную площадь до удара, судья попросил футболиста «Ювентуса» перебить пенальти. Со второй попытки форвард итальянской команды забил мяч.

«Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру. Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

Экс-рефери отметил, что в параллельном матче «Бавария» — «Бенфика» в похожей ситуации арбитр не попросил перебить 11-метровый удар.

«Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия», — добавил Николаев.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее экс-владелец «Спартака» назвал судью матча «Ювентус» — «Зенит» «русофобной мразью».