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Игрок «Ювентуса» назвал победу над «Зенитом» «ответом настоящих мужчин»

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Massimo Pinca/Reuters

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о победе над петербургским «Зенитом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на нее настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путем, отдавая все силы, так же как и сегодня», — приводит слова футболиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в матче с «Ювентусом».

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Футбол. Лига чемпионов
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