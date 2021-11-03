Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Тяжельников рассказал, как не заболеть ОРВИ дома 05:25
Пересильд после полета в космос поехала на Мальдивы 05:16
Бывший депутат Рады предрек Зеленскому повторение судьбы Януковича 04:59
Дзюба совершает результативное действие в третий раз подряд, выходя на замену 04:57
Сутормин согласился с решением судьи дать «Ювентусу» перебить пенальти... 04:50
Правительство талибов* запретило иностранные валюты в Афганистане 04:50
Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию лимоны одного из турецких... 04:44
Садальский заявил, что Пересильд не летала на МКС 04:42
Ядерный центр Росатома планирует создать снаряд для ловли дронов режущей сетью 04:32
Эксперт Царев предупредил о массовых кражах цифровых личностей в 2022 году 04:31
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер «Ювентуса» Аллегри: было бы лучше выиграть у «Зенита» 5:1

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».

По его словам, команда пропустила в концовке необязательный гол.

«Последние пять минут в таких матчах — это должно быть отражение, что из себя представляет «Ювентус». У нас были контратаки, но чувствовалось, что мы можем и пропустить. Такого мы допускать не должны, гораздо лучше было бы завершить матч со счетом 5:1», — приводит слова Аллегри Sports.ru.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората, Федерико Кьеза и Пауло Дибала, оформивший дубль.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу итога матча против туринского «Ювентуса» (2:4).

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть