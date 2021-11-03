Тренер «Ювентуса» Аллегри: было бы лучше выиграть у «Зенита» 5:1

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».

По его словам, команда пропустила в концовке необязательный гол.

«Последние пять минут в таких матчах — это должно быть отражение, что из себя представляет «Ювентус». У нас были контратаки, но чувствовалось, что мы можем и пропустить. Такого мы допускать не должны, гораздо лучше было бы завершить матч со счетом 5:1», — приводит слова Аллегри Sports.ru.

Напомним, что в составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората, Федерико Кьеза и Пауло Дибала, оформивший дубль.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу итога матча против туринского «Ювентуса» (2:4).