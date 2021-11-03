Семак объяснил поражение «Зенита» от «Ювентуса» скованностью

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Мне показалось, что сегодня у игроков присутствовала нервозность. Немножко действовали с напряжением, с какой-то скованностью. Это действительно было.

Победила более сильная команда. «Ювентус» был быстрее, индивидуально очень много обыгрывал один в один, создавал моменты. Мы немного пассивно играли в обороне, позволяли спокойно контролировать мяч», — приводит слова Семака Sports.ru.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы Н.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов.