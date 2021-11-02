Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые поставили диагноз мужчинам, внезапно бросающим женщин 18:46
Летевший в Москву самолет с россиянами вернулся в Будапешт 18:45
Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-главу УЕФА Платини обвинили в мошенничестве 18:41
Александр Невский назвал главную ошибку российских актеров в Голливуде 18:40
На борту перенаправленного из Москвы в Нижний Новгород самолета стало плохо... 18:31
Американский врач защитил диссертацию по физике в 89 лет 18:29
На Украине поддержали идею выдать гражданство якобы преследуемым россиянам 18:24
Трамп поставил Байдену «двойку» 18:22
Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи 18:22
Девочка стала миллионершей благодаря травле сверстников 18:22
Бесплатная ставка 1000 р.

На Украине открыли уголовное дело за критику спортсменов

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Полиция Украины возбудила дело по статье о разжигании национальной вражды в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Обе известны своими крайне националистическими взглядами.

Ницой назвала «московитом» футболиста, который на пресс-конференции в ходе Евро-2020 прокомментировал игру на русском языке. Фарион назвала легкоатлетку Ярославу Магучих «биологическим мусором» и призвала лишить ее украинского гражданства за то, что та обнялась и сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после завершения соревнований по прыжкам в высоту.

«Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)», — сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинка Магучих рассказала о своем знакомстве с россиянкой Ласицкене.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть