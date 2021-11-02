На Украине открыли уголовное дело за критику спортсменов

Полиция Украины возбудила дело по статье о разжигании национальной вражды в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Обе известны своими крайне националистическими взглядами.

Ницой назвала «московитом» футболиста, который на пресс-конференции в ходе Евро-2020 прокомментировал игру на русском языке. Фарион назвала легкоатлетку Ярославу Магучих «биологическим мусором» и призвала лишить ее украинского гражданства за то, что та обнялась и сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после завершения соревнований по прыжкам в высоту.

«Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)», — сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинка Магучих рассказала о своем знакомстве с россиянкой Ласицкене.