Украинка Магучих рассказала о своем знакомстве с россиянкой Ласицкене

Бронзовый призер Олимпиады в Токио, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своем знакомстве с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, завоевавшей золотую медаль на Играх в Японии.

«Мы с ней давно знакомы. Мы познакомились в 2018 году на этапе «Бриллиантовой лиги». Она была топовой спортсменкой, приезжала на старты. На 2019 год она выиграла 50 соревнований подряд. Естественно, ее знали. Мы с ней познакомились на коммерциях», — вспомнила Магучих в интервью YouTube-каналу «Бегущий банкир».

На Олимпийских играх в Токио спортсменки сделали совместную фотографию после того, как россиянка завоевала золото, а Магучих стала бронзовым призером. За этот снимок украинская атлетка подверглась жесткой критике со стороны своих соотечественников.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене уступила в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) бегунье Сифан Хассан из Нидерландов.