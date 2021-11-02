Зидан назвал момент в карьере, о котором больше всего сожалеет

Экс-футболист сборной Франции Зинедин Зидан признался, что сожалеет из-за того, что никогда не выступал за «Марсель», клуб из своего города. Слова Зидана передает La Provence.

«Я уехал из Марселя, когда был молодым. Мне не довелось там жить, когда я был футболистом. Время от времени бываю в городе. Когда мне было 15, 16 или 17 лет, я часто ходил смотреть игры «Марселя», и всегда говорил себе: почему бы однажды не поиграть здесь? Но в конце концов по разным причинам у меня так и не было шанса. Это было бы что-то грандиозное», — сказал Зидан.

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может продолжить тренерскую карьеру в «ПСЖ».