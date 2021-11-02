Орлов предположил, что Агаларова не вызвали в сборную из-за агентов

Комментатор Геннадий Орлов высказался о невызове игрока «Уфы» Гамида Агаларова в сборную России на ноябрьские матчи, передает «Чемпионат.com».

«То, что Агаларова не вызвали в сборную России, для меня загадка. Может, это игра агентов. Я не говорю, что Карпин слушает агентов. Мы не знаем причины, а их может быть и сто», — сказал Орлов.

Агаларов уверенно лидирует в споре бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 11 мячей. У ближайших преследователей Сердара Азмуна («Зенит»), Артема Дзюбы («Зенит») и Федора Смолова («Локомотив») — по семь голов.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о невызове форварда «Уфы» Гамида Агаларова на ноябрьские матчи сборной России по футболу.