Газзаев о невызове Агаларова в сборную: что нужно, чтобы туда попасть?

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о невызове форварда «Уфы» Гамида Агаларова на ноябрьские матчи сборной России по футболу, передает RT.

«Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? В нее должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день», — сказал Газзаев.

Агаларов уверенно лидирует в споре бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 11 мячей. У ближайших преследователей Сердара Азмуна («Зенит»), Артема Дзюбы («Зенит») и Федора Смолова («Локомотив») — по семь голов.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее в итоговый состав сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией не попали 12 футболистов из расширенного списка.