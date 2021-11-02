Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Детский омбудсмен прокомментировала идею создания базы вакансий для подростков 03:05
Посол Италии в РФ назвал приоритетным вопрос признания «Спутника V» 02:59
Фанаты «Аталанты» ранили болельщика «Манчестер Юнайтед»... 02:58
На Украине рассказали, почему Зеленскому придется «пойти на поклон»... 02:56
Петр Ян о реванше против Стерлинга: я смогу травмировать его сильно 02:48
В Минцифры рассказали о сроках «зачистки» реестра российского ПО 02:48
Правительство Латвии обвинило русских в распространении COVID-19 02:44
Российские компании планируют повысить зарплаты на 6% 02:29
Алла Пугачева попросила вернуть бывшую домработницу подаренные вещи 02:28
Реванш между Петром Яном и Стерлингом может пройти в России 02:26
Бесплатная ставка 1000 р.

Газзаев о невызове Агаларова в сборную: что нужно, чтобы туда попасть?

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о невызове форварда «Уфы» Гамида Агаларова на ноябрьские матчи сборной России по футболу, передает RT.

«Пример Агаларова, которого не вызвали, несмотря на большое количество голов, заставляет задуматься: а что нужно, чтобы попасть в сборную? В нее должны вызываться сильнейшие на сегодняшний день», — сказал Газзаев.

Агаларов уверенно лидирует в споре бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 11 мячей. У ближайших преследователей Сердара Азмуна («Зенит»), Артема Дзюбы («Зенит») и Федора Смолова («Локомотив») — по семь голов.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее в итоговый состав сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией не попали 12 футболистов из расширенного списка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть